شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق التمرین العسكرى المشترك "20 Native Fury" بین القوات الإماراتیة والأمریكیة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انطلقت فعالیات التمرین العسكرى المشترك "20 Native Fury " بین القوات الإماراتیة ونظیرتھا الأمریكیة بالإمارات، والذى یھدف لتبادل الخبرات العسكریة ورفع الكفاءة والجاھزیة القتالیة وتطویر قابلیة العمل المشترك للطرفین، وذلك تعزیزاً للعلاقات الاستراتيجية بین دولة الإمارات العربیة المتحدة والولایات المتحدة الأمریكیة وفق رؤیة قیادة البلدین الصدیقین.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، یأتى ھذا التمرین ضمن خطط وبرامج القوات المسلحة التدریبیة المشتركة مع القوات الأمریكیة، لتبادل وتعزیز التعاون العسكرى فى مجال العملیات المشتركة، وصولاً إلى تحقیق الأھداف المنشودة فى مواجھة التحدیات والأزمات التى تشھدھا المنطقة وتحقیق الأمن والاستقرار، كما یجسد التعاون المشترك بین القوات المسلحة الإماراتیة والقوات الأمریكیة وعمق الشراكة الاستراتیجیة بین البلدین الصدیقین.

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وفى إطار التمرین المشترك "20 Native Fury " انطلق التمرین البحرى المشترك "20 Iron Defender " بمشاركة عدد من الوحدات البحریة إلى جانب وحدات من جھاز حمایة المنشآت الحیویة والسواحل و قیادة الطیران المشترك إضافة إلى الضفادع البشریة المتخصصة فى أعمال إزالة المتفجرات تحت الماء و تخطیط و إدارة عملیات مكافحة الألغام.

وبدأت المرحلة الأولى، من التمرین البحرى بمناقشة البرامج المعدة مسبقا واشتملت على العدید من المحاضرات النظریة وتمارین فى المیناء قبل بدء التمرین العملى فى البحر، وذلك للتدریب على تنفیذ إجراءات تنظیم التعاون بین الوحدات البحریة للقیام بأعمال قتال مشتركة بھدف الدفاع وصد التھدیدات غیر النمطیة بالاشتراك مع وحدات من الطیران المشترك، بجانب تنفیذ الرمایة بالذخیرة الحیة على أھداف سطحیة و اعتراض السفن المشبوھة وتنفیذ عملیة اقتحامھا.

یأتى ھذا التمرین، فى إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بمستوى أطقم الوحدات أثناء تنفیذ مھامھا القتالیة، و كسب و تبادل الخبرات مع الدول الصدیقة.