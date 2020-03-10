شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يفرض إجراءات وقائية على مجلس النواب اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرض فيروس كورونا نفسه على كل القطاعات العامة والخاصة في لبنان، حيث اتخذت إجراءات استثنائية في مرافق الدولة سعياً للحدّ من انتشار الفيروس والسيطرة عليه.

ياتى ذلك فى إطار عدة إجراءات احترازية مشددة اتخذها لبنان حفاظا على الصحة العامة ومنعا لانتشار فيروس كورونا، وفى هذا السياق وافق محافظ بيروت القاضي زياد شبيب على اقتراح دائرة الحدائق في بلدية بيروت إغلاق الحدائق العامة في مدينة بيروت لاسيما حرج بيروت وحديقة الرئيس رينيه معوض بشكل موقت، وكلف شبيب الدائرة المذكورة وفوج حرس بيروت تنفيذ هذا القرار.

وفى السياق نفسه أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 41، ويشار إلى أنه تم عزل المصابين في المستشفى وحالتهما جيدة ولا تدعو للقلق وهما ممرض وممرضة، وفق صحيفة النهار اللبنانية.

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ومع تسجيل 41 إصابة مؤكدة في مستشفى الحريري الجامعي، حتّى الساعة، وتفاقم القلق حيال امكانية انتشاره في الأيام المقبلة، قرّرت الأمانة العامة لمجلس النواب، أمس الاثنين، إغلاق مكاتب النواب بنية إجراء عملية التعقيم اللازمة في المبنى وذلك لمدة أسبوع.

أعلن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة، في بيان "عن وفاة شخص (56 عاما) أصيب بوباء كورونا المستجد، كان قد أعلن سابقا انه في وضع حرج وغير مستقر، وتم نقله من مستشفى سيدة المعونات في جبيل إلى مستشفى الحريري الحكومي في بيروت.

ومن جانب آخر قررت الحكومة اللبنانية إيقاف الرحلات الجوية إلى المناطق المعزولة جراء تفشى فيروس كورونا بها، فى الصين وإيران وكوريا الجنوبية وعدد من الدول الأخرى، على أن يُستثنى من ذلك حالات السفر الضرورية لدواع طبية والتعليم والعمل، كما وضعت إجراءات صارمة على مطار بيروت، وأعلنت وزارة لصحة تخصيص مستشفى حكومى في كل محافظة لاستقبال أي حالة إصابة بكورونا ليتم عزلها وحصرها.