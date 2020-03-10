شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط التونسية تعلق رحلاتها إلى إيطاليا.. واستثناء روما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الخطوط التونسية الجوية، تعليق رحلاتها بشكل مؤقت باتجاه ميلانو والبندقية وبولونيا الإيطالية، باستثناء رحلة أسبوعية واحدة تنظم اتجاه روما وذلك كلّ يوم سبت، يأتي ذلك في إطار الخطّة الوطنية للوقاية من مخاطر فيروس كورونا وحرصا على سلامة المواطنين، وتنفيذًا لتوصيات اجتماع مجلس الأمن القومي الذى انعقد أمس الإثنين بقصر قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية.

ووفقًا لما تم تداوله بخصوص تواجد المصاب بفيروس كورونا على متن رحلة تابعة للشركة من مطار تونس قرطاج باتجاه مطار ستراسبورج أعلنت الخطوط التونسية، في بيان لها، أنّها اتخذت التدابير اللازمة منذ تلقّيها الخبر بعد إقلاع الطائرة، حيث قامت بإعلام طاقم الطائرة في وقتها، والذي قام بتطبيق برنامج الوقاية الاستباقي المتفق عليه، وذلك بعزل المسافر المصاب ومرافقته بالأقنعة الواقية، عن بقية المسافرين وإعلام السلطات الفرنسية التي قامت بدورها بعزل طائرة الخطوط التونسية فور وصولها إلى مطار سترازبورجوإتخاذ الإجراءات اللازمة الضرورية مع ركّاب الطائرة.

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وكإجراء وقائي، اتخذت الشركة قرار عودة طائرتها من سترازبورج دون ركّاب، مع عزلها من أجل تعقيمها بالكامل، وإعلام طاقم الطائرة الذي أمّن الرحلة المذكورة بضرورة تطبيق الحجر الصحّي الذاتي والحرص على متابعتهم من قبل مصالح الشركة.

وتؤكد الخطوط التونسية أنّها حريصة على تطبيق إجراءات الوقاية والسلامة منذ بداية تفشّي الفيروس وذلك عبر تعقيم طائراتها المبرمجة رحلاتها على الوجهات الإيطالية، وأنّها تتابع المستجدات المتعلّقة بانتشار الفيروس في المحطات التي تستخدمها.