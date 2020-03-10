شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يدعو أجهزة الأمن لمزيد من اليقظة والتنسيق للتصدى لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون أجهزة الأمن الوطنى الشرطة اليوم الثلاثاء، إلى مزيد من اليقظة والعمل والتنسيق مع مختلف المصالح الأخرى، من أجل التصدى لفيروس كورونا المستجد، وأعرب الرئيس تبون - فى رسالة بعث بها إلى المدير العام للأمن الوطني أونيسي خليفة - عن شكره وتهانيه الخالصة لكافة قيادات ورجال الأمن الوطني لمجهوداتهم المبذولة في التصدي لفيروس كورونا منذ ظهوره، في المطارات والموانئ والحدود البرية.

وقال إن "هذه المجهودات سمحت حتى الآن باحتواء هذه الوضعية والتحكم فيها، بالموازاة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير الإمكانيات المسخرة حرصا على أمن وسلامة المواطنين". كما أعرب الرئيس الجزائرى عن دعمه وتشجيعه لقيادات وأعوان الأمن الوطني، داعيا إياهم إلى مزيد من اليقظة والعمل للتصدي لهذا الوباء وإلى مزيد من التنسيق والانسجام مع مختلف المصالح والعمل تجاه المواطنين بالالتزام الأصيل بمهامهم النظامية ذات البعد الإنساني الذي لا يحيد عن أخلاقهم وتدريبهم في الأمن الوطني ضمن معالم الجمهورية الجديدة.

وكانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية،أعلنت الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) إلى 20 حالة، بعد اكتشاف حالة إصابة جديدة، وذكرت وزارة الصحة الجزائرية ـ في بيان ـ أن الحالة الجديدة هي "لرعية جزائرية أقامت باسبانيا"، موضحا أن من بين العشرين حالة المصابة 17 حالة تنتمي إلى نفس العائلة.

وطالبت الوزارة المواطنين الجزائريين المضطرين للسفر إلى بلدان نشاط فيروس كورونا بتأجيل رحلاتهم إلا للضرورة القصوى مع اتخاذ كل التدابير الوقائية لتفادى العدوى.

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يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائريةأعلنت الأربعاء الماضى، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 17 حالة بعد اكتشاف 5 حالات جديدة.

وذكر بيان أصدرته الوزارة أن "التحقيق الوبائى ما زال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا فى اتصال مع المواطن الجزائرى وابنته المقيمان بفرنسا اللذين نقلا العدوى إلى البلاد".

يذكر أن عدوى الفيروس قد انتقلت من مواطن جزائرى (83 سنة) وابنته المقيمان بفرنسا واللذين أقاما فى الجزائر من 14 إلى 21 فبراير الماضى مع أسرتهما فى ولاية البليدة (شمال) والتى تأكدت اصابتهما بفيروس كورونا بعد عودتهما الى فرنسا فى 21 فبراير الماضي.