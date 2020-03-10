منظمة أوكسفام تحذر من ارتفاع عدد المصابين بالكوليرا فى اليمن

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظمة أوكسفام الدولية أن اليمن يعانى حاليا من "أزمة كوليرا منسية"، محذرة من ارتفاع عدد المصابين بالمرض مع اقتراب موسم الأمطار فى أبريل المقبل، حيث أن أنظمة الرعاية الصحية هناك على وشك الانهيار، وقالت المنظمة - في بيان أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الثلاثاء "إن تفشي الوباء العام الماضي يعتبر الثاني على الإطلاق على الصعيد العالمي، ولا تزال الحالات في تزايد.. مشيرة إلى إعلان ارتفاع معدل الكوليرا في (صنعاء، حجة، الحديدة، تعز، ذمار) منذ عام 2017".

وأوضحت أنه تم تسجيل أكثر من 56 ألف حالة مشتبه بإصابتها خلال الأسابيع السبعة الأولى من العام الجارى، أي ما يعادل تقريبًا عدد الحالات المسجلة العام الماضي.

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ولفتت إلى أن عدد حالات الإصابة بالكوليرا في 2019، هو ثاني أكبر عدد يتم تسجيله على الإطلاق في بلد ما في عام واحد، ولم يتم تسجيل عدد أكبر من ذلك سوى التفشي الذي سبقه في عام 2017، حيث كانت هناك أكثر من مليون حالة.. مؤكدة أن المعدلات المستمرة والثابتة للحالات الجديدة على مدى الأشهر الـ14 الماضية تظهر أن المرض مازال متفشيا في اليمن.

جدير بالذكر أن منظمة (أوكسفام) نمت نموا كبيرا لتصبح اليوم إحدى أكبر المنظمات الخيرية الدولية المستقلة في مجالي الإغاثة والتنمية.. وتدار المنظمة اليوم كاتحاد دولي يضم 19 منظمة زميلة مراكزها منتشرة حول العالم تعمل في أكثر من 90 بلدا بالتشارك مع منظمات محلية وعالمية أخرى من أجل التوصل إلى حلول دائمة للفقر.