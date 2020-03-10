شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات السودانية تحقق مع عددا من المشتبه فيهم فى محاولة اغتيال عبد الله حمدوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر أمنى مطلع في السودان، يوم الثلاثاء، إن السلطات الأمنية أوقفت عددا من المشتبه فيهم في محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وذكرت قناة سكاى نيوز عربية، إن التحقيق يجرى مع المعتقلين منذ ليلة الاثنين، مرجحا أن يكون التفجير ناجما عن عبوة يتم التحكم فيها عن بعد.

فى غضون ذلك، يزاول رئيس الوزراء السودانى مهامه من مكتبه بشكل طبيعي، إثر محاولة الاغتيال الفاشلة.

ونجا حمدوك، صباح الاثنين، من محاولة اغتيال تعرض لها بعد خروجه من مقر إقامته، حيث تعرض موكبه إلى تفجير وإطلاق رصاص في منطقة كبري كوبر شمال شرقي الخرطوم.

ووقع الهجوم في وقت تواجه فيه حكومة حمدوك صعوبات جمة في إدارة أزمة اقتصادية حادة كانت سبب خروج احتجاجات لأشهر ضد نظام البشير واستمرت حتى بعد الإطاحة به.

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