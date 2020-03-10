شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا وارتفاع عد المصابين إلى 41 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لبنان، أول حالة وفاة من جراء فيروس كورونا (كوفيد 19)، اليوم الثلاثاء،لرجل 56 عام فى مستشفى رفيق الحريرى الجامعى.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية فإن المصاب كان مسافرا خارج لبنان وجرى نقله إلى مستشفى المعونات في منطقة جبيل، شمالى العاصمة بيروت، قبل أيام، وكان يعانى من بعض الأمراض المزمنة.

وفي مرحلة موالية، تم نقل المصاب إلى مستشفى رفيق الحريرى الجامعى، عقب التأكد من إصابته بفيروس "كوفيد 19".

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وكانت مستشفى رفيق الحريرى أعلنت مساء أمس الاثنين عن تسجيل 9 إصابات جديدة في البلاد، وهو ما رفع إجمالى الحالات الحاملة للفيروس في البلاد إلى 41 حالة .