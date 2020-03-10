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لبنان يسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا وارتفاع عد المصابين إلى 41 حالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لبنان، أول حالة وفاة من جراء فيروس كورونا (كوفيد 19)، اليوم الثلاثاء،لرجل 56 عام فى مستشفى رفيق الحريرى الجامعى.

 

وبحسب وسائل إعلام لبنانية فإن المصاب  كان مسافرا خارج لبنان وجرى نقله إلى مستشفى المعونات في منطقة جبيل، شمالى العاصمة بيروت، قبل أيام، وكان يعانى من بعض الأمراض المزمنة.

 

وفي مرحلة موالية، تم نقل المصاب إلى مستشفى رفيق الحريرى الجامعى، عقب التأكد من إصابته بفيروس "كوفيد 19".

 

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وكانت مستشفى رفيق الحريرى أعلنت مساء أمس الاثنين عن تسجيل 9 إصابات جديدة في البلاد، وهو ما رفع إجمالى الحالات الحاملة للفيروس في البلاد إلى 41 حالة .

 

وكان لبنان قد أغلق المدارس وأوقف عددا من الأنشطة الأخرى، في إجراء وقائي لأجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

 

جدير بالذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم بلغ حتى الآن 114544، في حين سجل وفاة 4026 أشخاص، وشفي من المرض 64032 .

 

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