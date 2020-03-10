شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن وصول دفعة جديدة من المساعدات الطبية لمدينة ووهان الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المملكة العربية السعودية وصول دفعة جديدة من المساعدات الطبية المقدمة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى مدينة "ووهان" الصينية، وأوضح مركز الملك سلمان للإغاثة - في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء، أن المساعدات تشتمل على 60 جهازًا للأشعة الصوتية، و30 جهاز تنفس صناعى، و89 جهازًا لصدمات القلب، و200 مضخة حقن وريدية، و277 جهازًا لمراقبة المرضى، و500 مضحة محاليل وريدية، و3 أجهزة لغسيل الكلى.

وكان المركز قد سلم دفعات سابقة الشهر الماضي، كما سيتم ارسال المزيد من الدفعات الإضافية في الأسابيع المقبلة، وقد وقّع المركز 6 عقود لتأمين أجهزة ومستلزمات طبية متنوعة لمكافحة الوباء في الصين.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أعلنت اليوم الثلاثاء أنها تلقت تقارير عن 17 حالة وفاة و19 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) أمس، ما رفع العدد الإجمالي في شتى أنحاء البلاد إلى 3139 وفاة و80924 إصابة حتى نهاية يوم أمس.



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وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن جميع حالات الوفاة الـ17 المسجلة أمس كانت في مقاطعة "هوبي" (مركز انتشار الفيروس وسط الصين) التي سجلت عاصمتها "ووهان" 17 حالة إصابة جديدة، فيما تم الإبلاغ عن حالتين وافدتين من الخارج مصابتين بالفيروس أحدهما في بكين والأخرى في مقاطعة قوانجدونج، ما يرفع إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 69 حالة.



وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل 36 حالة جديدة يشتبه بإصابتها بالفيروس أمس، فيما غادر في اليوم نفسه 1297 شخصا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 59982 شخصا، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة من المصابين بالفيروس بواقع 317 ليصل إلى 4794 حالة.

وتابعت اللجنة أن 16982 شخصا كانوا على اتصالات وثيقة مع مرضى مصابين لا يزالون يخضعون للملاحظة الطبية.



وبنهاية يوم أمس، تم تسجيل 115 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 3 حالات وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و10 حالات إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و45 حالة إصابة مؤكدة في تايوان من ضمنها حالة وفاة واحدة، فيما غادر 60 مريضا في هونج كونج و10 في ماكاو و15 في تايوان المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.