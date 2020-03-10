شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول فلسطينى: 26 حالة إصابة بفيروس كورونا إحداها فى العناية المكثفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم اليوم الثلاثاء إن الضفة الغربية سجلت 26 حالة إصابة بفيروس كورونا، إحداها نُقلت إلى قسم العناية المكثفة.

وأضاف ملحم فى إيجاز صحفى يومى "جميع الخاضعين للحجر الصحى بحالة جيدة باستثناء حالة واحدة استدعت دخولها إلى العناية المكثفة. لا قلق حتى الآن على هذه الحالة".

ويوجد 25 من الحالات المصابة فى مدينة بيت لحم وإصابة واحدة فى قرية إرتاح بمحافظة طولكرم. وقال ملحم إن هناك ‭‭‭73‬‬‬ حالة تم أخذ عينات منها وبانتظار ظهور النتائج خلال ساعات.

وتابع قائلا "أعداد الخاضعين للحجر المنزلى فى بيت لحم ارتفع إلى 2900 شخص بعد أن كان حتى يوم أمس 2500".

وأضاف "نتائج الفحوصات التي ظهرت هذا الصباح لمئة وثماني حالات أخضعت للفحص المخبري من جميع المحافظات تظهر أنها غير مصابة".

Advertisements

وذكر ملحم أن هناك 650 معتمرا عادوا إلى قطاع غزة أمس وتم إخضاعهم للحجر المنزلي.

واتخذت السلطة الفلسطينية جملة من الإجراءات خلال الأيام الماضية بعد إعلانها حالة طوارئ لمدة شهر شملت إغلاق المطاعم والمقاهي والصالات الرياضية وقاعات الأفراح والأماكن العامة.

وعاد معبر الكرامة الذي يربط الأراضي الفلسطينية مع الأردن إلى العمل بعد إغلاقه لفترة وجيزة الليلة الماضية.