شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية الصحة فى نابلس بفلسطين: لا إصابات بفيروس كورونا بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مديرية صحة نابلس، أنه لم تسجل أية حالة إصابة بفيروس كورونا فى المحافظة، وأوضحت المديرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الثلاثاء، أن الحالة المشتبه بها يوم، أمس، جاءت نتيجة فحصها سلبية، وهو ما يؤكد أن المحافظة خالية من أية إصابة حتى الآن.

وفى السياق ذاته، قرر محافظ نابلس إبراهيم رمضان، إغلاق كافة المقاهي في المحافظة، كخطوة وقائية واحترازية، في ظل حالة الطواريء المعلنة بسبب (كورونا)، نظرا لعدم التزامهم بالتعليمات، وحرصا على سلامة المواطنين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت الأحد، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ حتى اللحظة 19 حالة في فلسطين، وتم إجراء فحوصات لـ712 عينة مشتبه بإصابتها بالفيروس من المحافظات الشمالية والجنوبية فى مختبر الصحة العامة المركزى منذ 20 يناير الماضى، وكانت جميعها سلبية "غير مصابة"، باستثناء الحالات المذكورة التي تم رصدها في مدينة بيت لحم.

وصرحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطنية، الأحد، أن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي الخاص في الأكاديمية بمدينة أريحا، بلغ 4 حالات، إضافة إلى حالتين في الحجر الخاص بمعبر رفح. وأوضحت أن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي المنزلي بلغ 2116 حالة، بينهم 2000 حالة في بيت لحم لمخالطي المصابين الـ19، و116 حالة في بقية المحافظات. وأكدت أن العمل جار لتجهيز حجر صحي في كل محافظات الوطن، إضافة إلى تشكيل خلايا أزمة في كافة المحافظات تشمل القطاع الحكومي والهلال الأحمر، والخدمات الطبية العسكرية، والقطاع الخاص، عدا عن تجهيز المركز الوطني للإدمان ليكون مستقبلا للفرز والحجر والعلاج في محافظة بيت لحم. Advertisements وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت تفعيل خطة الطوارئ في أريحا وبيت لحم والأغوار في إطار توجيهاتها الاحترازية من تفشى فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم"، يأتي ذلك، بعدما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن هناك عددا من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا"، في أحد فنادق محافظة بيت لحم بجنوب الضفة الغربية.

إلى ذلك، أعلنت الطوائف المسيحية في فلسطين إغلاق كنيسة المهد وعدم استقبال السياح والحجاج، استجابة لتوصيات وزارة الصحة وتعليمات محافظ بيت لحم، في إطار خطة الطوارئ التي تم اعتمادها لمواجهة فيروس كورونا.

من جهته دعا مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية، مسؤول ملف "كورونا" كمال الشخرة، وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بـ"كورونا" واستقاء المعلومات من وزارة الصحة فقط.

وأعلن الشخرة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن هناك عددا من الحالات المشتبه بإصابتها بـ"كورونا"، في أحد فنادق محافظة بيت لحم، وأن الطواقم الطبية المتخصصة أخذت عينات من موظفي الفندق وبعض السياح المتواجدين فيه، وأظهرت النتائج الأولية للعيانات الاشتباه بأربع حالات، وستعلن النتائج النهائية رسميا فور الانتهاء من العمل فيها.