العراق.. إقليم كردستان يعلن إصابة جديدة بـ"كورونا"

العراق / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة بحكومة إقليم كردستان شمالي العراق، الثلاثاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 73 في عموما البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه الخليج 365 إن "المصابة فتاة تبلغ من العمر 19 عاما من سكان محافظة السليمانية".

وأضافت أن "الفتاة هي ابنة مصاب بالفيروس تم تشخيصه مؤخرا بالمرض"، دون مزيد من التفاصيل.

Advertisements

ومنذ ظهور أول حالة في 24 فبراير الماضي، بلغ عدد مصابي كورونا 73 في عموم العراق حتى صباح الثلاثاء، توفي منهم 7، فيما تماثل للشفاء 7 آخرون، وفق أرقام رسمية.

والإثنين، قررت حكومة الإقليم، تعليق الدوام في المؤسسات الحكومة بدءا من 11 آذار/مارس الجاري وحتى 26 من الشهر ذاته، في مسعى للحد من تفشي الفيروس.

وسبق لحكومة الإقليم أن علقت الدوام في المدارس والجامعات ورياض الأطفال بدءا من 26 شباط/فبراير الماضي وحتى 23 آذار/مارس الجاري، فضلا عن غلق أماكن التجمع العامة مثل المقاهي ودور السينما والمنتديات إلى أجل غير مسمى.وحتى صباح الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 114 ألفا حول العالم في 115 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 4027، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.

وأدى الفيروس إلى تعليق العمرة ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية في الكثير من الدول، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض، الذي أثار حالة رعب تسود العالم. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.