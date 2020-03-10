كورونا.. "الثقافة" التونسية تؤجل فعاليات دولية ومحلية

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

قررت وزارة الشؤون الثقافية في تونس تأجيل عدد من فعالياتها، في إطار التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان مساء الإثنين: "من الفعاليات التي سيتم تأجيلها معرض تونس الدولي للكتاب الذي كان مقررا من 8 إلى 19 أبريل/ نيسان المقبل، وأيام قرطاج المسرحية (من 21 إلى 28 آذار/ مارس الجاري)".

كما سيشمل قرار التأجيل فعاليات أسبوع اليوم العالمي للمسرح (من 24 مارس إلى 1 أبريل)، ومهرجان عزالدين قنون للمسرح (من 22 إلى 29 مارس)، بحسب بيان الوزارة.

وأوضحت أنه سيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة للفعاليات في حينها.

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وأشارت الوزارة إلى أنه من الممكن أن يتم إرجاء عدد آخر من الفعاليات الثقافية والفنية الدولية والمحلية الكبرى أو إلغاؤها وفقا للمستجدات.

والإثنين، أعلنت وزارة الصحة التونسية انتقال البلاد إلى الدرجة الوبائية الثانية، بعد تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات إلى 5.

ودعت الوزارة إلى تأجيل كل المؤتمرات والندوات قدر الإمكان، لتفادي انتشار الفيروس القاتل.

وأعلن الرئيس قيس سعيد، مساء الإثنين، عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي، اعتزام بلده اتخاذ إجراءات وقائية جديدة لمواجهة الفيروس، بالتنسيق مع مختلف الوزارات وعدد من الدول.وحتى صباح الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 114 ألفا حول العالم في 115 دولة وإقليم، توفي منهم 4027، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

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