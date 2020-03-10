"كورونا".. سائقو الشاحنات عالقون بين العراق والكويت

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أفاد مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، بأن العشرات من شاحنات البضائع عالقة في منفذ "سفوان" الحدودي بمحافظة البصرة جنوبي البلاد، منذ أكثر من 20 يوما بسبب "كورونا".

وقال المصدر الذي يعمل في قوات حماية المنفذ، للأناضول، إن "عشرات من سائقي الشاحنات عالقون بين العراق والكويت منذ 22 فبراير/ شباط الماضي، عند مدخل سفوان".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه "لا يسمح للسائقين، بينهم من جنسيات عربية، بدخول العراق، كما لا يسمح لهم بالعودة إلى الكويت".



وفي 22 فبراير، قررت السلطات العراقية والكويتية إغلاق المنفذ البري الوحيد بينهما، منعا لانتشار فيروس كورونا.

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ومنذ ظهور أول حالة في 24 فبراير، بلغ عدد مصابي كورونا 72 في عموم العراق حتى صباح الثلاثاء، توفي منهم 7، فيما تماثل للشفاء 7 آخرون، وفق أرقام رسمية.

واتخذت السلطات إجراءات واسعة لاحتواء تفشي الفيروس، منها تعليق دوام المدارس والجامعات حتى 21 مارس/ آذار الجاري، فضلا عن إغلاق الأماكن العامة كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما.

كما حظر العراق دخول الوافدين الأجانب من 11 دولة حتى إشعار آخر، ومنع مواطنيها من السفر إليها وهي: الصين، وإيران، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وسنغافورة، وإيطاليا، والكويت، والبحرين، وفرنسا، وإسبانيا، باستثناء الوفود الرسمية والهيئات الدبلوماسية.

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 114 ألفا حول العالم في 115 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 4027، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.

وأدى الفيروس إلى تعليق العمرة ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية في الكثير من الدول، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض، الذي أثار حالة رعب تسود العالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.