لبنان يسجل أول وفاة بـ “كورونا” لمريض عائد من مصر

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صحيفة الخليج الالكترونية
سجلت أول حالة وفاة بفيروس “كورونا” في لبنان، اليوم الثلاثاء، لمريض عائد من مصر.
وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن لبنان سجل أول وفاة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، موضحة أن المريض كان في الحجر الصحي منذ عودته من مصر.
ووفق “روسيا اليوم” أعلن لبنان، أمس الإثنين، تسجيل تسع حالات إصابة جديدة تحمل فيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 41 حالة.
وأشارت وسائل إعلام لبنانية، في وقت سابق، إلى أن أربع حالات مصابة بفيروس كورونا وضعها حرج.
وأوقفت الحكومة الرحلات الجوية الناقلة لغير المقيمين من بؤر الفيروس، وأغلقت المدارس، ونصحت بتجنب التجمعات العامة.
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