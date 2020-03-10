البيت الأبيض ينفي خضوع ترامب لفحوصات الكشف عن كورونا

صحيفة الخليج الالكترونية

نفى البيت الأبيض خضوع الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» للفحوصات المتعلقة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

جاء ذلك حسبما ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني جريشام في بيان اليوم الثلاثاء.

وأشارت «جريشام» إلى أن «ترامب» لم يخالط أي مرضى تم تأكيد إصابتهم بالفيروس لفترة طويلة ولم تظهر عليه أي أعراض.

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وأضافت المتحدثة أن ترامب «لا يزال بصحة ممتازة وسيظل طبيبه يلاحظه عن كثب».

وكان نائب الرئيس الأمريكي «مايك بنس»، تلقى سؤالًا أثناء مؤتمر صحفي في البيت الأبيض في وقت سابق، عما إذا كان «ترامب» قد خضع لفحوصات كورونا.

وسبق أن خضع مشرعان أمريكيان كانا مع ترامب مؤخرًا، للحجر الصحي الذاتي.

وكانت شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، كشفت أمس الاثنين، تواصل نائبين جمهوريين في الكونجرس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل إعلانهما دخول الحجر الصحي.