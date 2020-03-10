“أرامكو” تعلن تزويد عملائها بـ 12.3 مليون برميل يومياً في أبريل

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت شركة أرامكو السعودية، أنها ستقوم بتزويد عملائها بـ 12.3 مليون برميل يومياً في شهر أبريل بزيادة 300 ألف برميل يومياً عن الطاقة القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يومياً.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على السوق المالية السعودية “تداول”، أنه تمّ الاتفاق مع عملائها على تزويدهم بهذه الكميات اعتباراً من أول شهر أبريل.

وتوقعت الشركة الأثر المالي الإيجابي على المدى الطويل.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت السوق المالية السعودية “تداول”، تعليق تداول سهم شركة الزيت العربية السعودية في السوق ابتداءً من الساعة 11:48، اليوم الثلاثاء، 15 / 07 / 1441هـ الموافق 10 / 03 / 2020م، وذلك بناءً على طلب الشركة، وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة؛ تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري.