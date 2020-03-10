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اليوم الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

تعلن شركة أرامكو، اليوم الثلاثاء، عن أسعار البنزين الجديدة، على أن يتم التطبيق غدا الأربعاء.

ويأتي ذلك على خلفية، إعلان أرامكو، أنه سيتم مراجعة أسعار البنزين بشكل شهري بدلاً من الربع سنوي.

وقد تم تحديد موعد مراجعة الأسعار في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، والتطبيق يكون في صباح اليوم الموافق الحادي عشر.

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