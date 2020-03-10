المغرب تسجّل ثالث إصابة بفيروس كورونا

صحيفة الخليج الالكترونية سجلت المغرب ثالث إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لسائح فرنسي، قدِم إلى مدينة مراكش السبت الماضي. وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة المغربية اليوم، بأن السائح ظهرت عليه أعراض تنفسية الأحد الماضي، وتَقَدّم على إثرها إلى المستشفى؛ حيث اشتبه الطاقم الطبي بإصابته بالفيروس، وأخضعه للتحليل المخبري الذي أكد الإصابة، وهو يخضع حاليًا للرعاية الصحية اللازمة.

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