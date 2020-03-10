أمانة عسير تهدي باقات الزهور للقطاعات النسائية بالمنطقة

ابها

تزامنا مع فعاليات اليوم العالمي للمرأة قامت أمانة منطقة عسير ممثلة في إدارة القسم النسوي , وإدارة التطوع البلدي بتفعيل هذه المناسبة من خلال توزيع باقات الزهور على كافة منسوبات القطاعات النسائية في منطقة عسير و التي تجاوزت أكثر من 300 وردة.

وفي هذا الإطار أوضحت مديرة القسم النسوي بأمانة عسير سلوى القحطاني أن الزيارات قد شملت الأقسام النسوية في جوازات منطقة عسير و الضمان الاجتماعي وإدارة التعليم ومكتب العمل .

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مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن برامج مبدأ المسؤولية المجتمعية لمؤسسات الدولة التي تسعى لتحقيقها أمانة منطقة عسير بدعم من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي وفق رؤية المملكة 2030 .

موضحة بأنه قد تم خلال اللقاءات الحديث عن دور المرأة الهام في مختلف القطاعات .

خصوصا و أن مثل هذه المساهمات من شأنها أن تكون حافزا للعمل , وداعما لمسيرة المرأة التي نصت عليها رؤية المملكة2030 والتي تمثل الدعم الرئيس لمشوارها في بناء الوطن ، وتمكينها من المناصب القيادية وفق تطلعات الدولة ، التي بدورها قد عززت من تواجد المرأة السعودية في شتى المجالات والأعمال الوطنية .