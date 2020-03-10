السعودية وروسيا في سباق لرفع إمدادات النفط في إبريل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاجأت «أرامكو» الأسواق اليوم بالإعلان عن رفع إمدادات النفط بأكثر من المتوقع، حيث قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لعملاق النفط السعودي، إن الشركة سترفع إمداداتها، التي تشمل النفط لعملاء داخل وخارج المملكة، إلى 12.3 مليون برميل يومياً في إبريل/ نيسان.

وقال الناصر في بيان لرويترز، إن إمدادات الخام ستزيد 300 ألف برميل يومياً عن الطاقة الإنتاجية المستدامة القصوى للشركة البالغة 12 مليون برميل يومياً.

وتابع الناصر أن الشركة اتفقت مع العملاء على تقديم تلك الكميات اعتبارا من أول إبريل/ نيسان.

يأتي ذلك بعد يوم من تأكيد أربعة مصادر لرويترز أن ما لا يقل عن أربع شركات تكرير آسيوية، من بينها هندوستان بتروليوم وبهارات بتروليوم في الهند، تعتزم زيادة مشترياتها من نفط الشرق الأوسط تحميل إبريل /نيسان إلى الحد الأقصى، بعد أن خفضت السعودية بشكل كبير الأسعار للمشترين بعقود محددة الأجل.

وكانت «أرامكو»، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، قد خفضت يوم السبت سعر بيع خامها العربي الخفيف لآسيا لشهر إبريل/ نيسان إلى خصم قدره 3.10 دولار عن متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي، بانخفاض ستة دولارات للبرميل عن سعر مارس/ آذار، وذلك في أكبر انخفاض في السعر على أساس شهري.

وقالت المصادر، إن شركات التكرير الأربع تتطلع لشراء أكبر قدر ممكن من الخام بسعر بخس، بموجب عقودها طويلة الأجل مع منتجي الشرق الأوسط، حتى في الوقت الذي خفضت فيه بعض شركات التكرير الآسيوية معدلات معالجة الخام؛ بسبب أعمال صيانة موسمية للمصافي، وتفشي فيروس كورونا الذي قلص الطلب العالمي على الوقود.

وقفزت أسعار النفط في آسيا 8% يوم الثلاثاء لتتعافى من أكبر خسارة تسجلها في يوم واحد في نحو 30 عاماً، في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون إلى تحفيز اقتصادي محتمل في ظل حرب أسعار بين كبار المنتجين، وتباطؤ إصابة حالات جديدة بفيروس كورونا في الصين.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في موسكو اليوم، إن الشركات الروسية ربما ترفع إنتاج النفط بما يصل إلى 300 ألف برميل.

وبحلول الساعة 0605 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.85 دولار أو ما يعادل 8.3% إلى 37.21 دولار للبرميل، بينما ربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.46 دولار أو 7.9% إلى 33.59 دولار للبرميل.

ونزل الخامان القياسيان 25% أمس الاثنين، لينخفضا لأدنى مستوياتهما منذ فبراير/ شباط 2016، ويسجلا أكبر تراجع بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 17 يناير/ كانون الثاني 1991، حين تراجعت أسعار النفط عند اندلاع حرب الخليج.

وتلقت الأسواق دفعة معنويات بعد أن زار الرئيس الصيني شي جين بينغ ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا، للمرة الأولى منذ بدء الوباء، وفي الوقت الذي تباطأ فيه انتشار الفيروس في بر الصين الرئيسي بقوة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أمس الاثنين، إنه سيتخذ خطوات «كبيرة» لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تأثير تفشي فيروس كورونا، وسيبحث تخفيضات للضرائب على الرواتب مع النواب الجمهوريين في الكونجرس اليوم.