«الإمارات» تشغل رحلات خاصة تتيح عودة السعوديين وسفر حملة تصاريح «قمة العشرين» إلى المملكة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بموجب موافقة خاصة من سلطات المملكة العربية السعودية، تشغل طيران الإمارات عدداً من الرحلات إلى الرياض وجدة والدمام خلال الفترة من 12 إلى 15 مارس /آذار 2020، بهدف تسهيل عودة المسافرين المتأثرين جراء قيود السفر الأخيرة التي أعلنت عنها المملكة لمنع تفشي فايروس كورونا (كوفيد-19).

وسيُسمح فقط للمواطنين السعوديين بالسفر على رحلات طيران الإمارات من دبي إلى الرياض وجدة والدمام، في حين سيتمكن الأشخاص من جنسيات أخرى الذين يحملون تصاريح حضور قمة مجموعة العشرين من السفر على الرحلات إلى الرياض فقط. ويُسمح للركاب من غير المواطنين السعوديين فقط بالسفر على رحلات طيران الإمارات من المطارات الثلاثة إلى الخارج.

جدول الرحلات الخاصة حسب التوقيت المحلي:

** دبي إلى جدة: سوف تغادر الرحلة «ئي كيه 803» دبي في الساعة 4:10 عصراً وتصل إلى جدة في الساعة 6:30 مساءً

** جدة إلى دبي: سوف تغادر الرحلة «ئي كيه 804» جدة في الساعة 8:20 مساءً وتصل إلى دبي في الساعة 12:30 بعد منتصف الليل

** دبي إلى الرياض: سوف تغادر الرحلة «ئي كيه 817» دبي في الساعة 6:30 مساءً وتصل إلى الرياض في الساعة 7:40 مساءً

** الرياض إلى دبي: سوف تغادر الرحلة «ئي كيه 818» الرياض في الساعة 9:25 ليلاً وتصل إلى دبي في الساعة 12:35 بعد منتصف الليل

** دبي إلى الدمام: سوف تغادر الرحلة «ئي كيه 825» دبي في الساعة 4:00 عصراً وتصل إلى الدمام في الساعة 4:30 عصراً

** الدمام إلى دبي: سوف تغادر الرحلة «ئي كيه 826» الدمام في الساعة 5:55 مساءً وتصل إلى دبي في الساعة 8:20 مساءً