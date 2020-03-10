انسحاب وارن من السباق الديمقراطي في مصلحة بايدن وليس ساندرز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إيبسوس أن انسحاب المرشحة إليزابيث وارن من سباق الحزب الديمقراطي الأمريكي لخوض انتخابات الرئاسة يصب في مصلحة المرشح جو بايدن أكثر من خصمه بيرني ساندرز .

وأُجري الاستطلاع من الجمعة إلى الاثنين، وأظهر أن 47 في المئة من الديمقراطيين والمستقلين المسجلة أسماؤهم قالوا إنهم سيصوتون لبايدن إذا أجريت انتخابات الترشيح في ولايتهم الثلاثاء، ما يمثل ارتفاعاً بسبع نقاط عن استطلاع مشابه أُجري قبل أن تعلق وارن حملتها الانتخابية الخميس الماضي. وذكر 30 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أنهم سيصوتون لساندرز، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت، وهي نفس النسبة التي حصل عليها في الاستطلاع السابق.

وتشير النتائج إلى أن أنصار وارن لم ينجذبوا إلى ساندرز، حليفها الليبرالي في العديد من القضايا، بل التفوا حول بايدن الذي حول مسار السباق الديمقراطي بفوزه في الانتخابات التمهيدية بولاية ساوث كارولاينا ثم انتصاره في معظم انتخابات الثلاثاء الكبير.

وتجري ست ولايات، من بينها ميشيجان وواشنطن، انتخاباتها الثلاثاء. ولم تعلن وارن، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس، تأييدها لمرشح بعينه. وكان منسحبون آخرون أكثر اعتدالاً، من بينهم بيت بوتدجدج وإيمي كلوبوشار ومايكل بلومبرج وكامالا هاريس، أعلنوا تأييدهم لبايدن الذي شغل من قبل منصب نائب الرئيس.

وخلص الاستطلاع إلى أن نحو ستة من بين كل عشرة مؤيدين لساندرز، سيصوتون لبايدن إذا نال ترشيح الحزب الديمقراطي لمنافسة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات التي ستجرى في الثالث من نوفمبر /تشرين الثاني.