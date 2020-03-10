كوريا الجنوبية تسجل أقل من 150 إصابة بفيروس كورونا لأول مرة منذ أسبوعين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت كوريا الجنوبية الثلاثاء للمرة الأولى منذ أسبوعين أقل من 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد. وأكدت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية الاثنين إحصاء ما مجموعه 131 إصابة، مضيفة أن ثلاثة أشخاص توفوا لترتفع حصيلة الوفيات إلى 54. وبلغ عدد الإصابات بالإجمال 7513 حالة.

وتعلن كوريا الجنوبية صباح كل يوم عن عدد الحالات التي تم تأكيدها في اليوم السابق، ثم تقدم تحديثاً لأرقامها بعد ظهر كل يوم عن إصابات اليوم الحالي. وأظهرت حصيلة الاثنين انخفاضاً لليوم الرابع على التوالي، كما أنها الحصيلة الأدنى في يوم واحد منذ أواخر شباط/فبراير.

وقال يون تاي-هو من مقر مركز إدارة الكوارث: «أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كوفيد-19 في انخفاض، لذا يمكننا إعطاء تقييم بأن معدل الارتفاع يصل إلى مرحلة جمود». لكنه أضاف أن الفيروس مستمر بالانتشار، محذراً من التراخي في جهود الاحتواء.

وقال اتحاد كرة السلة في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، إنه سيرجئ افتتاح الدوري الذي كان مقرراً في 28 آذار/مارس إلى «وقت ما في نيسان/إبريل»، كما حصل مع بقية الرياضات. وقال بيان صادر عن الاتحاد، إنه اتخذ القرار بعد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة «مع الأخذ بعين الاعتبار سلامة وصحة الجمهور واللاعبين». وألغت كوريا الجنوبية، التي كانت أول بلد يسجل عدداً كبيراً من الإصابات خارج الصين، عشرات المهرجانات والحفلات والمناسبات الرياضية بسبب انتشار الفيروس، كما مددت العطلات المدرسية ثلاثة أسابيع على مستوى البلاد.