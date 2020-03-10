شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: ترامب لم يخضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال البيت الأبيض، الاثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يخضع لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، رغم أن اثنين على الأقل من أعضاء الكونجرس الذين التقى معهم في الآونة الأخيرة أعلنا خضوعهما للحجر الصحي الذاتي بعد حضور مؤتمر مع شخص تأكدت إصابته بالفيروس.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشمان في بيان «الرئيس لم يخضع لاختبار الكشف عن مرض كوفيد-19 لأنه لم يتعامل عن قرب لفترة طويلة مع أي مريض تأكدت إصابته بالفيروس، كما لم تظهر عليه أي أعراض. الرئيس ترامب لا يزال في صحة ممتازة وسيواصل طبيبه متابعته عن كثب».
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