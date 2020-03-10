ترامب يعلن الثلاثاء عن إجراءات «جذرية» لتخفيف التداعيات الاقتصادية لكورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمراً صحفياً، الثلاثاء، يعلن فيه عن إجراءات «جذرية» يعتزم اتّخاذها للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لفيروس «كورونا» المستجدّ. وقال ترامب للصحفيين، الاثنين، «سأكون هنا بعد ظهر الثلاثاء؛ لأطلعكم على بعض الخطوات الاقتصادية التي نتّخذها، والتي ستكون كبيرة وعلى نطاق واسع». وأوضح الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي عقده مع فريقه الخاص بإدارة الأزمة الناجمة عن تفشّي «كورونا»، أنّ الإجراءات التي سيعلن عنها قد تتضمّن «اقتطاعات محتملة في الضرائب على الرواتب»، وهو أمر سيناقشه مع مسؤولي الكونجرس.

وشدّد ترامب على أنّ بلاده «لديها اقتصاد عظيم لكنّ هذا «الفيروس» أخذ العالم على حين غرّة.

من جهته قال وزير الخزانة ستيفن منوتشن، الذي شارك في المؤتمر الصحفي، إنّ «الولايات المتّحدة لديها الاقتصاد الأكثر متانة في العالم أجمع»، منوّهاً بالإجراءات الاقتصادية والتجارية التي اتّخذها الرئيس والتي «وضعت الاقتصاد الأمريكي في موقع جيّد جداً».