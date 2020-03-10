الذهب ينخفض 1% مع انتعاش الأصول عالية المخاطر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض الذهب بأكثر من 1% الثلاثاء، متراجعاً عن القفزة التي حققها في الجلسة السابقة ليتجاوز مستوى 1700 دولار، إذ رفعت آمال إجراءات تحفيز عالمية للتخفيف من وطأة الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا، الدولار والأصول الأعلى مخاطرة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.4 % ليصل إلى 1656.24 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أعلى مستوياته مُنذ ديسمبر/ كانون الأول 2012 عندما وصل إلى 1702.56 دولار الاثنين، بسبب مخاوف من الانتشار العالمي للمرض. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 % لتصل إلى 1657.10 دولار.

وقال ستيفن إينس كبير خبراء استراتيجيات السوق في آكسي كورب: بدأ الإقبال على المخاطر يعود بسبب إجراءات السياسة المالية التي تصدر عن الولايات المتحدة واليابان وهذا سلبي للذهب على المدى القصير، هذه البداية فحسب لما يمكن وصفه بتأثير الدومينو وأتوقع أن تحذو باقي الحكومات الآسيوية حذو تلك الخطوات بحزم مماثلة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيتخذ خطوات "كبرى" لإعداد اقتصاد بلاده لمواجه أثر انتشار كورونا.

بينما قال وزير الاقتصاد الياباني، إن حكومته لن تتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية والمناسبة لموازنة الآثار الكبيرة في اقتصادها من الانتشار العالمي للفيروس، وأشار مسؤول في وزارة المالية اليابانية، إلى أن بلاده على تواصل مع إدارة ترامب التي تعمل على حزمة اقتصادية.

وزادت حيازات إس.بي.دي.آر جولد ترست، أكبر صندوق مؤشرات متداولة مدعوم بالذهب في العالم، لتصل إلى 30.99 مليون أوقية وهو أعلى مستوى مُنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.5 % ليصل إلى 2502.99 دولار للأوقية، بعد أن لامس أدنى سعر له في شهر في الجلسة السابقة. وزادت الفضة 0.2 % لتصل إلى 17.01 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 1.5% ليصل إلى 875.24 دولار للأوقية.