شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: إجراءات الإمارات لمواجهة كورونا تتم بصورة شاملة وسنتخطى الوباء وننتصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، بجهود دولة الإمارات فى إدارة أزمة فيروس كورونا من تخطيط وتنسيق وإجراءات وقائية، وغرد "قرقاش" عبر الحساب الرسمى لموقع "تويتر"، منذ قليل، قائلا: "تحية تقدير وطنية لجهود فريق إدارة أزمة فيروس كورونا فى الإمارات، التخطيط والتنسيق والإجراءات الوقائية لمواجهة هذه الأزمة العالمية بدأت مبكراً وبصورة علمية شاملة، لانزال فى مرحلة المواجهة، وبفضل جهود جنودنا المجهولين سنتخطاها وننتصر، حباً في الوطن وحرصاً عليه".



أنور قرقاش على تويتر

وبالأمس، أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن 5 حالات شفاء لمصابين بفيروس كورونا، جاء ذلك وفقا ما نقلته العربية، وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم عن رصدها 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد تم رصدها من خلال التقصى النشط والمستمر وتعود لجنسيات مختلفة تضمنت أربعة أشخاص من الإمارات و3 أشخاص من إيطاليا وشخصين من كل من بنغلاديش والنيبال وشخصا من كل من روسيا والهند وسوريا وأكدت أن جميع الحالات مستقرة و تخضع للرعاية الصحية اللازمة.

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وحسب وكالة أنباء الإمارات، أوضحت الوزارة أنه تم التعرف على هذه الحالات من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الدولة لإصابات أعلن عنها مسبقاً وكانوا جميعهم في الحجر الصحي وبذلك يبلغ عدد الحالات المعلن عنها 59 حالة.

وأكدت الوزارة، على التعاون المستمر مع كافة الجهات المعنية في الدولة لرصد ومتابعة الفيروس والتعامل معه وفق أعلى المعايير الطبية لحماية المجتمع بعدة إجراءات احترازية منها إجراءات الكشف الحراري والفحوصات في منافذ الدولة وعزل المصابين أو من يشتبه به عن أفراد المجتمع فى غرف العزل الصحي الذى تم تجهيزها وفق أعلى المعايير المعتمدة حسب إجراءات منظمة الصحة العالمية، وتتوفر بها جميع الاشتراطات الصحية والوقائية ويتم فيها اتباع جميع مبادئ التطهير والتعقيم المستمر لمكافحة العدوى، كما يشرف على منشآت الحجر وغرف الحجر الصحى طاقم طبى مؤهل ومدرب للتعامل مع الأمراض المعدية يعمل على مدار الساعة لمتابعة الحالات من أى مضاعفات طبية وضمان استقرارها حتى تتماثل للشفاء التام.