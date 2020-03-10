شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى إقليم كردستان العراق إلى 16 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وزارة الصحة فى إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لفتاة شابة فى محافظة السليمانية، ليرتفع عدد الإصابات فى الإقليم إلى 16 حالة.

وأضافت الوزارة ـ فى بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ أن الفتاة المصابة تبلغ من العمر (19 عاما).. موضحة أن الفيروس انتقل إليها من والدها المصاب بالفيروس .

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