شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هاتف ذكي من موتورلا ببطارية تمتد لـ5 أيام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

دائما ما يرغب المستخدم في المزيد من قوة البطارية في هاتفه الجديد لتشغيل مواقع الفيديو وتصفح الويب دون مشكلات على مدار اليوم. وتعمل شركة موتورولا على تحقيق هذه الرغبة في هواتفها الذكية من سلسلة G القوية، والتي تتمتع ببطارية تمتد لفترة طويلة.



وبدأت هذه الفكرة في إطلاق الموديل G7 Power واستمرت مع طرح الإصدار الثاني، الذي يحمل الاسم G8 Power، ولكنه يبتعد بشكل جذري عن تصميم الموديل السابق.

ويعتمد الموديل G8 Power الجديد على اللغة التصميمية موتورولا One الجديدة، التي تمتاز بتغطية الشاشة للجانب الأمامي بالكامل وثقب صغير في الشاشة يشتمل على كاميرا السيلفي.

ولم يعد هناك وجود للشق المكتنز للكاميرات والمستشعرات أعلى الشاشة.

ويوفر هاتف G8 Power ما وعدت به الشركة الأمريكية؛ حيث تمتد فترة تشغيل البطارية إلى 3 أيام في حالة الاستعمال العادي، الذي يتضمن تطبيقات التراسل الفوري والاستماع إلى بعض الموسيقى وقراءة الأخبار ومشاهدة بعض الصور.

ويمكن أن تمتد فترة تشغيل البطارية إلى 5 أيام في حالة الاستعمال الحذر، ويزخر هاتف موتورولا ببطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة، ويمكن إعادة شحنها خلال ساعة واحدة بفضل تقنية الشحن السريع.

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ومن أكثر الوظائف جاذبية في هاتف موتورولا G8 Power إظهار الإخطارات عندما يقوم المستخدم بالنظر إلى الهاتف أو رفعه أو النقر على الشاشة، كما يعمل مستشعر بصمة الأصابع بشكل موثوق، كما توفر الشركة الأمريكية بعض الوسائل المفيدة لاستعمال الهاتف الذكي.

وتوفر الكاميرا، ذات العدسة واسعة الزاوية والعدسة المقربة والعدسة واسعة الزاوية للغاية، صورا قابلة للاستخدام.

ويتم دعم الكاميرا الثلاثية بواسطة كاميرا ماكرو بدقة وضوح 2 ميجابيكسل من أجل التقاط التفاصيل في النطاق القريب.

ويمكن للهاتف G8 Power تسجيل مقاطع الفيديو بدقة (4K (3840 x 2160 بيكسل بسرعة تصل إلى 30 صورة في الثانية.

ويعتمد هاتف موتورولا G8 Power على نظام التشغيل جوجل أندرويد 10، إلا أنه لا يندرج ضمن برنامج جوجل أندرويد One لضمان التحديثات وتصحيحات الأمان الجديدة.

ولم يتضح بعد المدة التي سيحصل فيها الهاتف على التحديثات، وأكدت الشركة الأمريكية على تحديث الجهاز إلى نظام جوجل أندرويد 11 على الأقل.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي G8 Power على معالج Snapdragon 665 الجديد، مع ذاكرةeMMC بسعة 64 جيجابايت ودعم شبكة الواي فاي 4، مع إمكانية الاختيار بين فتحة لتركيب بطاقة ذاكرة خارجية أو تركيب بطاقة SIM ثانية.

ولا يدعم الهاتف الذكي تقنية اتصالات المجال القريب NFC، وبالتالي لا يمكن إجراء عمليات الدفع اللاتلامسية عن طريق خدمة جوجل pay.