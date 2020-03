مايكروسوفت تنهي مشكلة ربط الهاتف الذكي بالحاسوب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

قدمت شركة مايكروسوفت حلولا لربط الهاتف الذكي بالحاسوب الشخصي، خاصة أن المستخدم يحتاج في بعض الأحيان إلى نقل البيانات بين الجهازين.



وتتمثل هذه الحلول في برنامج Your Phone، الذي يتم تثبيته على الحاسوب بهدف نقل الصور ومقاطع الفيديو بين الأجهزة أو حتى كتابة رسائل SMS على الحاسوب، لكن بشرط تثبيت التطبيق المناسب على الهاتف الذكي. والتطبيق المعني هنا هو Your Phone Companion - Link to Windows.

وبحسب نوع الهاتف الذكي تتوفر أيضا وظائف خاصة مثل عرض التطبيقات على شاشة الحاسوب والتحكم بها عبر لوحة المفاتيح والفأرة أو الشاشة اللمسية للحاسوب.

وفي إطار عزمها الرامي إلى تعزيز الصحة العامة على المستوى العالمي باستخدام التكنولوجيا وخاصة تقنيات الذكاء الاصطناعي AI أعلنت شركة مايكروسوفت Microsoft الأمريكية تدشين استراتيجية عالمية للرعاية الصحية لمساعدة المناطق الأكثر فقرا على مستوى العالم.

وبحسب موقع engadget.com فإن استراتيجية شركة مايكروسوفت Microsoft الطبية الجديدة تتضمن توفير برنامج طبي قائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي AI بقيمة 40 مليون دولار أمريكي من شأنه أن يساعد الباحثين والمؤسسات الرئيسية على تحسين الرعاية الصحية وتعزيز حياة أكثر صحة للبشر في جميع أنحاء الكوكب.