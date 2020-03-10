أسواق الإمارات تقود ارتداد الأسهم الخليجية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعافت الأسهم الخليجية مع افتتاح جلسة اليوم الثلاثاء من الخسائر التي منيت بها في جلسة الاثنين الدامية، لتسجل ارتداداً سريعاً في بداية التداولات، بالتزامن مع ارتداد الأسواق الآسيوية، مدفوعة بتحسن نسبي في أسعار النفط الذي قاد البورصات العالمية للهبوط في الجلسة الماضية.

وقادت أسواق الإمارات ارتداد الأسهم الخليجية، فخلال الجلسة، سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية أفضل أداء بين الأسواق الخليجية، حيث ارتفع بنسبة 5.6%، مع صعود «أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري» و«اتصالات» و«الدار».

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بأكثر من 5% مضيفاً نحو 100 نقطة مكاسب، مدعوماً بصعود القياديات مثل أسهم شركات إعمار و«دبي الإسلامي».

وصعدت الأسهم السعودية لأكثر من 5% لكنها قلصت ارتفاعها إلى 3.6%، كما ارتفع مؤشر السوق الأول الكويتي 4.87%، ومؤشر السوق العام 3.6%، فيما سجلت بورصة البحرين ارتفاعاً بنسبة 1.87% وبورصة مسقط نحو 1%.