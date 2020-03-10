وزير المالية اللبناني: احتياطي العملات الأجنبية أكثر من 20 مليار دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير المالية اللبناني غازي وزني، إن احتياطي لبنان من العملات الأجنبية يبلغ أكثر من 20 مليار دولار، وسط مخاوف حول نقص السيولة في البلاد مع اقتراب إعلان التخلف عن سداد الديون.

وصرّح وزني لتلفزيون «المؤسسة اللبنانية للإرسال» بأن مصرف لبنان المركزي «يقول إن لديه مليار دولار.. استخدم مليارات منها لإعطائها للمصارف لتلبية التزاماتها».

وقال وزير المالية اللبناني، إن الهدف تحقيق «تخلّف منظم» عن الدفع من خلال المفاوضات مع الدائنين الذين يمكن أن يقوموا بمقاضاة الدولة اللبنانية في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وكان مصرف لبنان المركزي قد أعلن في نهاية فبراير/شباط أن قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية لديه يبلغ 35.8 مليار دولار.

ويواجه لبنان استحقاق تسديد سندات يورويوند بقيمة 1.2 مليار دولار، من بينها 700 مليون دولار تستحق في مارس/ آذار، إضافة إلى 600 مليون أخرى في يونيو/حزيران.

وأعلن رئيس الوزراء حسن دياب السبت، أن لبنان لن يكون قادراً على سداد 1.2 مليار دولار من سندات اليوروبوند، هي عبارة عن سندات خزينة صادرة بالدولار.

وتصل قيمة ديون لبنان إلى 92 مليار دولار، ما يشكّل نحو 170% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة التصنيف الائتماني «ستاندر اند بورز». وتعدّ هذه النسبة من الأعلى في العالم.

ولم يسبق للبنان التعثر والتخلف عن دفع ديونه على الرغم من تاريخه المضطرب، لكنه في الأشهر الأخيرة واجه أسوأ أزمة اقتصادية منُذ الحرب الأهلية 1975-1990.

ويعاني لبنان شح العملات الأجنبية وتدهور سعر العملة الوطنية، كما أن المصارف وضعت قيوداً على سحوبات المودعين وتحويلاتهم المالية.

وكان وفد من صندوق النقد الدولي قد حضر إلى بيروت الشهر الماضي، بطلب من السلطات اللبنانية ولكن لم يتم الإعلان عن أي مساعدة من هذه المؤسسة إلى الآن.