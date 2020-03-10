4 ملايين مستفيد من أنشطة وبرامج شرطة أبوظبي في 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استفاد 4 ملايين و121 ألفاً و324 شخصاً من البرامج والمحاضرات والأنشطة والفعاليات التوعوية التي نفذتها شرطة أبوظبي خلال العام 2019.

وأوضحت شرطة أبوظبي، أن البرامج والمبادرات والمحاضرات والأنشطة ركزت على رفع مستوى الوعي الأمني والمروري والمجتمعي لدى مختلف شرائح المجتمع تعزيزاً للوقاية من الجريمة وتكريس مفهوم العطاء والخدمات الإنسانية وترسيخ قيم الانتماء الوطني وروح المبادرة، وتفعيل دور الفرد في المجتمع، والاستفادة من جهود الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في مناقشة وطرح القضايا الاجتماعية المعاصرة، لدعم برامج وأنشطة القيادة في المجالات الأمنية والتوعوية.

واهتمت الأنشطة بالتوعية بمخاطر التدخين والمخدرات على الفرد والمجتمع وخصوصاً فئة الشباب، فيما ركزت التوعية المرورية على أهم أسباب حوادث المرور، وكيفية الوقاية منها، والسلامة المرورية في المؤسسات التعليمية بمراحلها المختلفة.

ونفذت شرطة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء المعنيين بالسلامة المرورية في الإمارة حملة توعوية واسعة تحت شعار «درب السلامة» تضمنت ثمانية محاور مرورية عبر جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بهدف نشر الوعي وتعزيز السلوكيات الإيجابية للسائقين والمشاة بخمس لغات، ضمن خطة أبوظبي الاستراتيجية للسلامة المرورية والأولوية الاستراتيجية في جعل الطرق أكثر أماناً.

كما نظمت شرطة أبوظبي مجموعة من المجالس استهدفت تعزيز السلوكيات الإيجابية للسائقين عن طريق بث عرض تقديمي وفيديوهات توعية للمحاور الثمانية للحملة.

واهتمت الشرطة بغرس قيم الولاء والانتماء لدى الناشئة وصقلهم من خلال البرامج والمبادرات التوعوية والمحاضرات التثقيفية التي تستنهض المجتمع وتفعل الأدوار لتبادل الخبرات.

كما نفذت برامج التوعية بمحتوي متنوع يتناسب مع جميع الفئات يعزز من التواصل الإيجابي بأساليب مبتكرة ومتميزة وسيناريوهات نفذتها بأفضل المعايير لرفع مستوى الرعاية الاجتماعية بمنظومة قانونية وأمنية وتقديم استشارات من قبل خبراء ومختصين في جلسات للتحادث والمناقشة وتبادل الآراء في أجواء ودية تشجع على الحوار الإيجابي وترسخ أسسه وصولاً إلى أفضل السبل الكفيلة بتعزيز التضامن والتماسك الأسري.

وأكدت حرصها على تحقيق رسالة الأمن والاستقرار ونشر الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات وأساليب الاهتمام بالأبناء والأسرة وأسس الرعاية وتوثيق الروابط الاجتماعية والإنسانية وترسيخ عادات وتقاليد دولة الإمارات.