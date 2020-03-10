الرئيس الصيني يقوم بأول زيارة إلى ووهان مع تراجع فيروس كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ الثلاثاء، إلى ووهان في أول زيارة له إلى المدينة التي تعد مركز تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقالت وكالة «الصين الجديدة» الرسمية للأنباء إن زيارة شي إلى عاصمة مقاطعة هوبي التي تم إغلاقها منذ أواخر يناير/ كانون الثاني، جاءت من أجل «تفقّد أعمال الوقاية من الوباء ومكافحته» في المنطقة.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات المحلية في مدينة ووهان عاصمة هوبي الاثنين، أنه تم تعليق العمل في 11 مستشفى مؤقتاً في المدينة؛ نظراً لتواصل انخفاض عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس. وأضافت: إن مقاطعة هوبي ستعمل على إغلاق جميع المستشفيات المؤقتة تدريجياً، وتخفض عدد المستشفيات المخصصة لعلاج الفيروس مع الإبقاء على الإجراءات الصارمة؛ للوقاية من الفيروس والسيطرة عليه.

وكان مسؤول صيني كبير ألمح إلى احتمال إعادة فتح مقاطعة هوبي قريباً. وقال في مؤتمر صحفي «اليوم الذي ينتظره الجميع يجب ألا يكون بعيداً».