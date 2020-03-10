زعيم كوريا الشمالية يشرف على أحدث التجارب الصاروخية لبلاده

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، أشرف شخصياً على تدريبات عسكرية انطلقت الثلاثاء، وشملت التدريبات إطلاق النار، إضافة إلى إطلاق ما يُعتقد أنها صواريخ باليستية قصيرة المدى، للمرة الثانية خلال أسبوع.

وأطلقت كوريا الشمالية عدة مقذوفات في البحر الاثنين، في إطار تدريبات على إطلاق النار حسبما ذكر جيش كوريا الجنوبية مما أثار دعوات أمريكية وصينية لبيونجيانج للعودة إلى المحادثات الرامية لإنهاء برامجها النووية والصاروخية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن قادة جيش الشعب الكوري رافقوا كيم الذي عبـّر عن «ارتياحه الكبير لنتيجة التدريبات».

وقالت الوكالة «الغرض من التدريبات على إطلاق النار هو فحص القدرة الهجومية العسكرية المفاجئة لوحدات المدفعية بعيدة المدى على الجبهة الأمامية».

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية جنوداً يطلقون عدداً من قذائف المدفعية، بالإضافة إلى صواريخ من أنظمة صواريخ متعددة الفوّهات.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن الصواريخ حلّقت لمسافة 200 كيلومتر، ووصل ارتفاعها إلى 50 كيلومتراً.

ووصفت كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وأستونيا وبلجيكا عمليات إطلاق الصواريخ التي أجرتها كوريا الشمالية مؤخراً في مجلس الأمن الدولي الخميس بأنها عمل استفزازي يمثل خرقاً لقرارات الأمم المتحدة.