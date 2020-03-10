شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء حفل الإعلان عن الرواية الفائزة بالبوكر العربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية عن إلغاء حفل الرواية الفائزة بالدورة الحالية، والذي كان من المقرر تنظيمه في 14 إبريل/‏ نيسان المقبل في أبوظبي. وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة، وسيتم الإعلان لاحقاً عن التفاصيل كافة المتعلقة بالجائزة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، وبالتنسيق مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

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