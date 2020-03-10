شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شعيب الحمادي: بصمة ثقافية واضحة للمرأة الإماراتية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أكد الكاتب محمد شعيب الحمادي، رئيس الهيئة الإدارية لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات فرع أبوظبي، أن حصيلة الموسم الثقافي لعام 2018- 2019 في أبوظبي كانت ما يقارب 60 نشاطاً ثقافياً، موضحاً أن الاتحاد عمل على تنوع الأنشطة الثقافية لتلامس رغبات أفراد المجتمع والأسرة والأطفال، ومبيناً أن الاتحاد يسعى إلى عقد اتفاقيات مع الجامعات في أبوظبي لتشكيل مجالس ثقافية وأدبية.

وقال في حوار ل ”الخليج 365”، اتجهت في كتاباتي إلى المواضيع الوطنية والثقافية والتوجيهية، فالأدب الملتزم لا بد أن يتطرق إلى هموم الإنسان الحالي، ويسهم معه في بناء مستقبل أفضل. ولفت إلى البصمة الثقافية الواضحة للمرأة الإماراتية في مختلف الحقول الثقافية.

الحمادي حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، وحالياً يعمل على تحضير رسالة الدكتوراه، وهو عضو جمعية حماية اللغة العربية، وله العديد من الأعمال الأدبية.

* ما أهم إنجازات اتحاد الكتاب فرع أبوظبي في الموسم الماضي ؟

- جاء الموسم الماضي تحت شعار «زايد.. ذاكرة شعب وهوية وطن» حاولنا أن نلبي رغبات الجمهور وأعضاء الاتحاد؛ لذلك تم التركيز على تنويع المواضيع التي تهم الكتاب والمثقفين، وعمدنا على جذب أكبر قدر من الجمهور من أفراد المجتمع، حيث طرحنا بعض الموضوعات التي تهم الأسرة والطفل والحياة اليومية للفرد.

وكانت حصيلة الموسم في أبوظبي ما يقارب 60 نشاطاً ثقافياً، وهذا رقم جديد لم يسبق الوصول إليه، أما بخصوص النوعية فعمدنا أن نكون أكثر قرباً من المجتمع، وعملنا على تنوع الأنشطة التي تلامس رغبات أفراد المجتمع والأسرة والأطفال، إضافة إلى الأنشطة الثقافية من ندوات فكرية ومحاضرات أدبية وأمسيات شعرية.

* حدثنا عن إصداراتك القصصية ومحاورها وكيف تعثر على أبطالها؟

- اتجهت في كتاباتي إلى المواضيع الوطنية والثقافية والتوجيهية؛ فالأدب الملتزم لا بد أن يتطرق إلى هموم الإنسان الحالي، ويسهم معه في بناء مستقبل أفضل، أعمل على توظيف الطاقات البشرية، والتمسّك بالتحفيز الذاتي؛ لذا أردت الوصول إلى أكبر قدر من الفئات العمرية، وتنويع الألوان الأدبية؛ لكي تلامس جميع الأذواق، خصوصاً من الجيل الجديد، لذا تعمدت كتابة قصص قصيرة، لديّ أربع مجموعات قصصية جميعها محاكاة للواقع بهدف إبعاد القارئ عن فخ الحياة النرجسية في عالم الخيال؛ لأن الواقع مملوء بالتحديات التي يجب أن يتخطاها الإنسان، وأحاول تسليط الضوء على الأخلاق الإيجابية المفترض استخلاصها من تجاربنا الخاصة ومن تجارب الآخرين، وذلك بالاعتماد على السرد بصفته التشويقية والأدبية، الأمر الذي يجذب انتباه واهتمام القراء، ويأخذهم إلى عوالم مختلفة، البطولة فيها للحقيقة والواقع، لكنها لا تخلو من مخيلة خصبة.

أما أبطال قصصي فإن بعضهم من واقع رأيته أو سمعت به، وبعضهم من مخيلتي وظفته على قصص واقعية.

حب الوطن

* نلاحظ من كتاباتك أنك اتجهت إلى تسليط الضوء على إنجازات الوطن.

- حب الوطن فطرة في كل إنسان، ويجب تعزيز هذا الحب وترسيخه في قلوب وعقول أبنائنا؛ لذا تعمدت أن أكرس أعمالي الأدبية لترسيخ معنى الوطنية وتطبيقها على أرض الواقع، من خلال نقل التجارب التي خضتها في مسيرتي المهنية في قالب أدبي سلس يستطيع أن يستفيد منها أكبر قدر من القراء.

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لذا عملت على طرح المواضيع الوطنية والثقافية والتوجيهية، والتوعوية، وتنمية المجتمع والحفاظ على الطاقات البشرية للمحافظة على مكتسبات الوطن، كنوع من أنواع الإرشاد النفسي والمهني من خلال الكتابة.

* ما رأيك بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات في مجال الأدب والثقافة؟

- المرأة الإماراتية كعادتها تبهرنا في كل موقع تكون فيه، لقد برز دور بنت الإمارات في المجال الثقافي والأدبي، والنساء لهن بصمات ثقافية واضحة، وشهدت الآونة الأخيرة بروز الكثير من الكاتبات وبشكل ملحوظ، وهذا مدعاة للفخر والاعتزاز.

* ما رأيك بمستوى المواهب الأدبية الشابة في الإمارات؟

- أرى أن دولة الإمارات تزخر بالمواهب الشابة والتي نعتبرها ثروة أدبية قيمة يجب الاستثمار فيها والعمل على تنمية تلك المواهب، من خلال ورش عمل تثقيفية وتوجيهية، والدعم المادي والمعنوي ضرورة ملحة في هذه المرحلة لنمو تلك المواهب، ولا شك أن المنزل هو بمثابة الأساس الأول لمعرفة تلك المواهب، ويقع على عاتق الأسرة الدعم والتشجيع والبحث عن المؤسسات ذات الصلة لتبني تلك المواهب الأدبية، وفي المقام الثاني تأتي الصروح التعليمية في الدفع إلى الأمام وإبراز تلك المواهب.

*بعض الكتاب يفضلون العيش في أبراج عاجية وينظرون بدونية لكتابات الشباب ما تعليقك على ذلك؟

- البعض يتعالى ويتكبر ويصعد إلى البرج العاجي وينظر إلى من دونه بنظرة التصغير، ولكنه ينسى أن من في الأسفل يراه صغيراً بحجمه الطبيعي بسبب البعد والمسافة.

مواجهة

- إلى أي مدى تستطيع الحركة الثقافية المستنيرة مواجهة الإرهاب والتخلف الفكري؟

- يجب أن نعي بأن الإرهاب عبارة عن فكر ومعتقد قبل أن يتحول إلى سلوك، والسلوك ما هو إلا نتيجة لتلك الأفكار الهدامة، يجب محاربة الفكر الإرهابي بالفكر، كما حاربنا الجهل بالعلم والمعرفة. ويجب مواجهة هذه الآفة بالمؤلفات الأدبية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي باتت تنتشر وبقوة، وإبراز مساوئ التطرف الفكري والديني، والتركيز على فهم الدين بالطريقة الصحيحة، والذي يدعو حقاً للسلام والتسامح والمحبة.

* إلى أي مدى أثر رحيل الشاعر حبيب الصايغ في مسيرة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات وأنشطته المختلفة؟

- لم يكن الفقد للاتحاد فقط، بل فقدت الساحة الثقافية في الوطن العربي قامة من قامات الثقافة في العصر الحديث، لا شك أننا تأثرنا في الاتحاد؛ لما كان يملكه من ثقل إداري وثقافي، ونحن في الاتحاد بشكل عام، وفي أبوظبي بشكل خاص نحاول أن نمشي على خطاه، ونطبق ما تعلمناه منه.