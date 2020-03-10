شابة إماراتية تراقب الخدمة في «الكافيه»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: حصة سيف

تشرف شيخة آل علي ،وهي شابة إماراتية صاحبة «كافيه» على كورنيش القواسم في رأس الخيمة ، على العمل في الفترة الصباحية في «الكافيه»، وتقول إن عملها يتطلب منها أن تقف بشكل مباشر على تقديم الخدمة، وفي بعض الأوقات تحرص على أن تتذوق الوجبات المقدمة للتأكد من جودتها، وتدير الأمور الإدارية بشكل دقيق ومنتظم.

وتكمل شيخة: منذ أن افتتحت «الكافيه» عام 2015 استقلت من عملي في إحدى الجهات الحكومية، لأتفرغ لعملي وتطوير مهاراتي، وسعيت في أول عام إلى حضور الدورات التطويرية في إدارة المشاريع وخاصة المطاعم والكافيهات، وحالياً أدرس كيف أطور من مشروعي، كما أسعى إلى افتتاح مشروع «أطباق الشيخة» الذي يعتبر أول انطلاقتي في المشروع التجاري؛ إذ كنت أعد كيكة الفستق وأصبح لها رواج خاص، وسعيت إلى أن أفتح محلاً خاصاً بعملي في صنع كيكة الفستق، إلا أن اشتراطات المكان على كورنيش القواسم، آنذاك، حالت دون ذلك، فأخذت وكالة لكافيه «بربيرا»، وهي قهوة إيطالية معروفة، ولم يكن لها فرع في الإمارات حينها، وكنت أول وكيلة أعمال لها في الدولة، واشترطت عليهم تقديم «كيكة الشيخة» ضمن قائمة الأطعمة المقدمة في «الكافيه»، وبالفعل تم ذلك، وجميع الأطعمة التي أقدمها في «الكافيه» لها نكهة إماراتية معروفة، وكأنها مُعدة في المنزل.

كما افتتحت مشروعاً استشارياً للأعمال الخاصة أقدم فيه استشارات، وأساعد الراغبين في افتتاح مشاريع في بداية أعمالهم الخاصة؛ إذ دخلت عالم الأعمال وتوغلت فيه، وأرغب في أن تكون لي بصمة خاصة في الإبحار والخوض في الأعمال التجارية.