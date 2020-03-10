الكويت تعلن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الثلاثاء تسجیل 4 اصابات مؤكدة بفیروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضیة في الكویت واحدة مرتبطة بالسفر إلى إیران وأخرى مخالطة لحالة قادمة من آذربیجان وحالتین لمواطنین قادمین من مصر لیصل الاجمالي المسجل إلى 69 حالة تم شفاء حالتین منھا. مواضيع قد تهمك :

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