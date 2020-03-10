دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي مقابل 55 مليون دولار.. تفاصيل رحلة 10 أيام للمواطنين للقمر

هل تحلم بالذهاب لمحطة الفضاء الدولية لقضاء رحلة لعدة أيام تشهد قضائك بعض الوقت مع رواد الفضاء وتجربة الحياة هناك في ظروف انعدام الجاذبية؟.. شركة سبيكس الأمريكية ستوفر هذه التجربة.

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شركة سبيكس الأمريكية، حسبما أوردت تقارير صحفية عالمية تناولت التجربة، ستنقل السياح إلى مختبر العلوم المداري لقضاء بعض الوقت مع رواد الفضاء وتجربة الحياة هناك في ظروف انعدام الجاذبية؛ حيث ستبلغ تكلفة تذكرة الرحلة السياحية نحو 55 مليون دولار.

شركة سبيكس الأمريكية أوضحت أنه سيتم تخصيص جزء من قيمة التذاكر لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"؛ حيث من المقرر أن تنطلق الرحلة في أواخر عام 2021 باستخدام صاروخ "فالكون 9"، مع إحدى كبسولات Crew Dragon، التابعة لشركة "سبيس إكس".

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التقارير الصحفية ذاتها أوضحت أنه تم حجز مقعد في الرحلة من جانب شخص تم وصفه بـ"أحد عشاق الفضاء الأغنياء" لم يكشف عن هويته.المزيد:

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