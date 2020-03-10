عبد المهدى يدعو للالتزام بقررات خلية الأزمة لاحتواء كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء العراقى المستقيل عادل عبد المهدى، ضرورة الالتزام بمقررات خلية الأزمة بشأن فيروس (كورونا) وتنفيذها لتجنيب المواطنين من الإصابة بالفيروس.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء ـ أن خلية الأزمة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 عقدت اجتماعا برئاسة عادل عبد المهدي، منوها بأنه جرى بحث شامل للإجراءات الوقائية والاحترازية والجهود التي تبذل لمواجهة فيروس (كورونا) ومنع تفشيه، وآخر التطورات عن الإصابات وحالات الاستشفاء.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تنفيذ القرارات السابقة الصادرة عنها، والتعاون الجاري مع بقية دول العالم لتفادي هذا الخطر والاستفادة من التجارب الدولية ومواكبتها، مؤكدا ضرورة الالتزام بمقررات خلية الأزمة وتنفيذها لتجنيب المواطنين في عموم البلاد خطر الاصابة بهذا الفيروس والمضي باتخاذ الإجراءات التي تراها الخلية ضرورية وتكثيف حملات الوعي الصحي.

ووجه الجهات كافة بتوفير كل أسباب الدعم والمساندة لهذه الجهود وتمكين وزارة الصحة والبيئة والفرق الصحية والجهات الساندة من أداء واجباتها وتسهيل مهمتها وفقا للقانون والمصلحة العامة.

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