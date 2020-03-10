شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدنى الكويتى: لا صحة لما يتردد عن إغلاق مطار الكويت الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، اليوم الثلاثاء، صحة ما يتردد عن إغلاق مطار الكويت الدولى بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

جاء ذلك فى تغريدة على الحساب الرسمى للإدارة العامة لهيئة الطيران المدنى الكويتية، على موقع "تويتر".

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت خلال اليومين الماضيين، لصالات مطار الكويت الدولي، وهى خالية من المسافرين والقادمين.

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