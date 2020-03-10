القوات اليمنية: اتفاق ستوكهولم لن يكون نافذة لإيران لتهديد الملاحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت القوات المشتركة فى الساحل الغربى اليمنى عن أسفها لمواقف الأمم المتحدة السلبية تجاه اتفاق ستوكهولم، معتبرة هذه المواقف مشجعة لميليشيا الحوثى على تنفيذ الأجندة الإيرانية المستهدفة لأمن الملاحة فى البحر الأحمر وباب المندب.

وقال عضو قيادة القوات المشتركة عضو الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار العميد صادق دويد - وفقًا لقناة (العربية الحدث) اليوم /الثلاثاء/ - "إن آمال الأمم المتحدة في إنجاح اتفاق ستوكهولم ولو بالتغاضي عن خروقات الحوثيين وتقييدهم عمل الفريق الأممي في الحديدة، جعل الاتفاق رهينة العبث".

وأضاف "ذلك التغاضي جعل من الاتفاق نافذة تستغلها إيران لتهديد أمن الملاحة والتجارة الدوليتين في البحر الأحمر، متعهدًا بألا يكون الاتفاق غطاء لمحاولات إرهابية بحرية.

وجاء هذا الرد بعد ساعات قليلة من انتقاد بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، استهداف تحالف دعم الشرعية زوارق حوثية مفخخة كانت معدة لضرب سلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب.

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