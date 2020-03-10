شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية: تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الثلاثاء، تسجیل 4 إصابات مؤكدة بفیروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضیة فى الكویت واحدة مرتبطة بالسفر إلى إیران وأخرى مخالطة لحالة قادمة من اذربیجان وحالتین لمواطنین قادمین من مصر لیصل الإجمالى المسجل إلى 69 حالة تم شفاء حالتین منها.

يذكر أن الكويت علقت النشاط الرياضي لكرة القدم بسبب فيروس كورونا. وكان مجلس الوزراء بدولة الكويت قرر إغلاق كافة صالات السينما والمسارح وصالات الفنادق والصالات المؤقتة للأفراح ابتداءً من اليوم.

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من جهة أخرى، أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم، عن اجتماع لمكتب المجلس، لمتابعة جهود وإجراءات مواجهة فيروس كورونا في البلاد، والرد على الأسئلة والاستفسارات المثارة والتي يرغب الأعضاء فى طرحها.

وقال الغانم في تصريح للصحفيين: "كما ذكرت في تصريح سابق لدى إلغاء الجلسة الخاصة المتعلقة بكورونا، بأنه سيتم الاستعاضة عنها باجتماع لمكتب المجلس فسيكون هناك اجتماع في مكتبي بحضور رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد والوزراء المعنيين ومن يرغب من الأعضاء في الحضور".

وأضاف: "نحن ملتزمون قدر المستطاع بتوصيات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، كما ندعم ونساند الإخوة والأخوات المعنيين في الحكومة، ونشكر الكوادر الطبية والفنية المتخصصة في مختلف الجهات والمتطوعين على دورهم المقدر".