شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تعلق رحلاتها الجوية إلى قطر بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الخطوط الجوية الدولية الباكستانية تعليق رحلاتها الجوية مؤقتًا من وإلى قطر في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك فى أعقاب قرار الدوحة بمنع دخول جنسيات مختلفة من بينها باكستان، ونقلت صحيفة /دون/ الباكستانية اليوم الثلاثاء عن المتحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية عبد الله حفيظ، قوله في بيان صحفي، إن الشركة الجوية الدولية علّقت عمليات الطيران من وإلى قطر حتى 31 مارس الجاري.

وقال إن شركة الخطوط الجوية الباكستانية عرضت رحلات مجانية أو استرداد الأموال المدفوعة لجميع العملاء الذين قاموا بحجز تذاكر من قطر وإليها، مضيفًا أن الشركة تعتذر عن أي إزعاج ناتج عن تعليق الرحلات. Advertisements وفي وقت سابق، أعلنت باكستان تعليق رحلاتها الجوية من وإلى إيران في 28 فبراير، أي بعد يومين من تأكيد السلطات الإيرانية لأول حالتين إصابة بفيروس كورونا.

وارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد اليوم الثلاثاء، فى باكستان إلى 16 حالة. وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أنه تم تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بالفيروس بمدينة "كراتشى" الساحلية. تعد "كراتشى" هى أكثر المدن تضررا حتى الآن حيث سجلت 13 حالة إصابة من إجمالي الحالات المؤكدة..فيما تم تسجيل حالتين في إقليم "جيلجيت بالتستان" وحالة واحدة في العاصمة إسلام آباد.

يذكر أن فيروس كورونا ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.