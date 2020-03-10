ثالث إصابة بكورونا لسائح فرنسي في المغرب

الرباط / خالد مجدوب/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، تسجيل ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا، لدى سائح فرنسي.

وقالت الوزارة في بيان: "تم تسجيل ثالث حالة إصابة مؤكدة بكورونا، عند سائح فرنسي، وصل إلى مراكش السبت الماضي، وظهرت عليه أعراض تنفسية، الأحد، تقدم على إثرها إلى المستشفى، وتأكدت الإصابة".

ولفت إلى أن "المصاب يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى مستشفيات مدينة مراكش"، وأن "حالته الصحية لا تدعو للقلق".

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وفي 2 مارس/ آذار الجاري، تم تسجيل أول إصابة بكورونا في البلاد لمواطن عائد من إيطاليا.

وقررت السلطات، الخميس، منع تنظيم جميع التظاهرات الثقافية والرياضية، التي يشارك فيها أشخاص قادمون من الخارج، أو تلك التي يشارك فيها 1000 شخص فما فوق من المقيمين في حالة إقامتها بأماكن مغلقة، لمواجهة تفشي الفيروس.

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 114 ألفا حول العالم في 115 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 4027، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.

وأدى الفيروس إلى تعليق العمرة ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية في الكثير من الدول، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض، الذي أثار حالة رعب تسود العالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.