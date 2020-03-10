اليمن.. "الحوثي" تعلن إسقاط طائرة "تجسس" للتحالف في الحديدة

اليمن/ الخليج 365
أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، الثلاثاء، أن مسلحيها أسقطوا طائرة تجسس تابعة للتحالف العربي، في محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد.
وذكرت قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة، أن: "الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية (مسلحون حوثيون)، أسقطت ليل الإثنين/ الثلاثاء، طائرة تجسس معادية تابعة لقوى العدوان (التحالف) في منطقة الفازة، بمديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة".
ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى، فيما لم يصدر على الفور تعليق من قبل التحالف العربي حول الأمر.
وتشهد اليمن منذ أكثر من 5 سنوات حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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