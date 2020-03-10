غوتيريش يدين بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

نيويورك / محمد طارق / الخليج 365

أدان بشدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الهجوم الذي استهدف قافلة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بالعاصمة الخرطوم، الإثنين.

ووصف غوتيريش، في بيان أصدره المتحدث باسمه استيفان دوجريك، هذه الهجمات بأنها "غير مقبولة، ودعا إلى محاسبة مرتكبيها".

Advertisements

وشدد البيان الذي وصل الخليج 365 نسخة منه، على "تضامن الأمم المتحدة ودعمها الثابت للسودان".

والإثنين، تعرض حمدوك لمحاولة اغتيال فاشلة، إثر انفجارعبوة ناسفة استهدفت موكبه وسط الخرطوم.

وذكر التلفزيون الرسمي، أن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور موكب حمدوك، تحت جسر القوات المسلحة "كوبر"، لكنها لم تسفر عن سقوط ضحايا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.