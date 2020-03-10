فلسطين.. إصابة جديدة بكورونا ترفع العدد إلى 26

رام الله / قيس أبو سمرة / الخليج 365

أعلنت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 26.

وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزارة الصحة أفادت بارتفاع أعداد مصابي كورونا إلى 26، بعد تسجيل إصابة جديدة في بيت لحم (جنوب)".

Advertisements

والخميس 5 مارس/آذار الجاري، أعلنت الحكومة تسجيل أولى الإصابات بالفيروس في بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بوفد يوناني زار فندق "أنجل"، وتبين إصابة بعض أفراده بكورونا، بعد عودتهم إلى بلدهم.

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 114 ألفا حول العالم في 115 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 4027، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.