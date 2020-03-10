الكويت تعلن تسجيل 4 إصابات جديدة بـ”كورونا”

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، إصابة 4 حالات بـ«كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية.
ووفق ما أعلنته الوزارة في مؤتمرها الصحافي اليومي حول التطورات المتعلقة بفيروس كورونا، يرتفع عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 69 حالة.
ووفق صحيفة الرأي الكويتية، أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند؛ إن حالة من الإصابات الأربع الجديدة مرتبطة بالسفر لإيران، وحالتين لمواطنيْن قَدِما من مصر، فيما الحالة الرابعة لمصري مخالط شخصاً قَدِم من أذربيجان.
وأكّد السند؛ أن خطط الوزارة حاضرة للتوسع في المحاجر الصحية.
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